Politie op zoek naar man die verschillende overvallen pleegde 02u27 0 Foto Federale politie Als u deze man herkent of weet waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders. Leuven De federale politie is op zoek naar een man die verscheidene gewapende overvallen pleegde in de regio's van Leuven, Charleroi en Brussel. De dader is waarschijnlijk rond de 30 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en ongeveer 1m75 groot. Hij heeft kort donker haar en een fijne snor. Hij ziet er verzorgd uit en spreekt Frans.

Hij pleegde op 17 november in Leuven een overval op de Bondgenotenlaan. Hij vroeg in het Frans of hij 50 euro kon wisselen. Toen de bediende dit weigerde, kwam de verdachte zelf achter de toonbank tot aan de kassa. Hij toonde een onbekend voorwerp, waarop de bediende de kassa opende. De verdachte ging hierop aan de haal met 100 euro uit de kassa. Hij ging te voet weg. De nacht nadien even voor 4 uur belde dezelfde man aan het IBIS-hotel op de Martelarenlaan in Kessel-Lo. De nachtbediende liet hem binnen omdat de man in het Frans zei dat hij wilde reserveren. Eens aan de balie bedreigde de verdachte de onthaalbediende met een aansteker en met zijn vuist en vroeg hem om het geld in de kassa. De bediende maakte hem duidelijk dat hij niet in de kassa kon. Hierop zei de verdachte iets van een pistool maar toonde geen wapen. De bediende ging naar een achterliggende kamer en sloot de deur af. De verdachte ging hierop zelf naar de kassa, maar toen hij deze niet open kreeg, verliet hij het hotel. Er werd niets gestolen. Herkent u deze dader of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de speurders. (ADPW)