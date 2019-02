Politie noteert elk jaar meer ‘alcoholfeiten’ ADPW

15 februari 2019

19u37 0

De Leuvense politie heeft in 2018 1.137 ‘alcoholfeiten’ vastgesteld. Dat zijn er 92 meer dan in 2017. De cijfers zitten de laatste jaren in een stijgende lijn. Vooral de maanden oktober, november en februari blijken ‘populaire maanden’.

Voor alle duidelijkheid: onder ‘alcoholfeiten’ verstaat de politie feiten van openbare dronkenschap (1.006 op 1.137 feiten) en gebruik van alcohol op de openbare weg (131 op 1.137 feiten). In oktober en november stelde de politie 123 feiten vast, in februari zijn dat er 113. Het laagst aantal feiten werd opgemeten in januari en juli, met respectievelijk 69 en 62 feiten. Niet toevallig maanden waarin er geen studenten zijn. Al zijn het niet alleen studenten die de cijfers beïnvloeden. Student of niet, de cijfers blijven stijgen. In 2005 werden er 460 feiten genoteerd. In 2015 waren dat er 780. Sindsdien werden er enkel nog maar felle stijgingen genoteerd (900 in 2016, 1045 in 2017 en 1137 in 2018).

“De hoge cijfers in oktober en november zijn duidelijk gelinkt aan de studenten die terug in de stad zijn. Dat zie je ook al in september (104), waar het studentenleven zich stilaan weer op gang trekt. Opvallend daarin zijn de cijfers van februari (113), toch ook de maand van Tournée Minerale. Een waterdichte verklaring daarvoor is er niet, maar het buikgevoel zegt mij dat de lesvrije periode van de studenten er wellicht voor iets tussen zit. De mensen die mocktails drinken in de plaats van een pintje, ga je natuurlijk niet in zulke statistieken terugvinden. Het zijn zij die de cocktail boven de mocktail verkiezen, of zij die het niet-alcoholische uit de cocktail laten, die in de statistieken terechtkomen”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Del Piero ziet echter geen probleem: “De cijfers zijn niet té markant. Er zijn meer bezoekers in Leuven. Ten opzichte van vroeger zijn er meer inwoners, en zeker ook meer studenten.”

Studentenvereniging Ekonomika organiseerde eind oktober vorig jaar een Tour de France in de Dulci, waar de ‘beste drinkers’ truien kregen, afhankelijk van de categorie waarin ze uitblonken. Toenmalig schepen van studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) vond dit erg verontrustend. “De hele hulpverlenende gordel en de KU Leuven merken dat er een drankcultuur gepromoot wordt. Die combinatie van plezier en alcohol zit zo ingebakken en dat zou niet mogen. De mentaliteit is dat je enkel plezier kan maken al je je lazarus drinkt. Er zit sowieso al heel wat groepsdruk achter het hele drankgebeuren en zeker als er nog eens een ‘wedstrijd’ wordt georganiseerd. Gemiddeld slapen er drie mensen per nacht in de cel. Dat is teveel en op deze manier gaat het alleen maar meer worden. Een mentaliteitswijziging is nodig. We moeten hier, net zoals bij roken vroeger, aan werken. Lucky Luke rookte ook en dat was stoer. Drinken is het nieuwe roken. Als je goed kan drinken, ben je een goede student. Maar niets is minder waar”, zo klonk het toen.

Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat 37 procent van de eerstejaarsstudenten teveel alcohol drinkt. Vijf jaar geleden was dat nog maar 25 procent. Dat problematisch drinkgedrag heeft ook een invloed op de studieprestaties. Wie te veel drinkt, haalt een jaarpercentage dat tot 11 procent lager ligt. Daarom werd er dit jaar tijdens de oktobercampagne van studentenkoepel LOKO gekozen voor het ‘smart drinking project’, een project om jongeren tussen 16 en 25 jaar te sensibiliseren.

Risicostraten en -pleinen

De meeste feiten werden vastgesteld op de Oude Markt. Daar ging het maar liefst over 163 feiten, een fikse stijging ten opzichte van de 119 uit 2017. Ook aanliggende straten zoals de Naamsestraat, Zeelstraat, Grote Markt en de Kortestraat scoren hoog. Opvallend: in de Augustijnenstraat, aan Café In Den Boule werden 42 feiten vastgesteld. Daarmee is de Augustijnenstraat de vierde drukste straat, na de Oude Markt, Naamsestraat en Tiensestraat.