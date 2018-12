Politie neemt dronken man in foetushouding mee ADPW

20 december 2018

De politie van Leuven kwam in de nacht van dinsdag op woensdag verschillende dronken personen tegen in het Leuvense uitgaansleven. Een jongeman lag in foetushouding op straat toen een politiepatrouille langsreed. Wanneer ze een kijkje namen bleek de groep omstaanders die rond hem stonden hem niet te kennen en ook geen initiatief te nemen om de hulpdiensten te verwittigen. De jongeman werd wakker toen de politie hem aansprak en ze namen hem mee naar het commissariaat om daar te ontnuchteren. Wat later kwam de politie een jonge vrouw tegen die telkens omviel wanneer ze probeerde recht te staan. De politie verwittigde een ziekenwagen en ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.