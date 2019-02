Politie moet agressieve man geboeid van bus halen ADPW

19 februari 2019

17u41 4

Enkele controleurs van de Lijn deden dinsdagmiddag zo rond 13.30 uur een beroep op bijstand van de politie voor een agressieve klant op een bus. Toen de patrouille ter plaatse kwam aan de halte op Tervuursevest, werd de betrokkene in bedwang gehouden door de buschauffeur en twee controleurs. De man werd geboeid en door de politie overgebracht naar het commissariaat om daar af te koelen. Het bleek te gaan om een persoon die eerder tijdens de dag al aan kant was gezet met zijn auto en toen bleek rond te rijden zonder rijbewijs in een niet-verzekerd en niet-ingeschreven voertuig. De wagen werd in beslag genomen.