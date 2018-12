Politie legt drie dronkaards in cel te slapen Stefan Van de Weyer

26 december 2018

12u40 0 Leuven De politie trof in het Leuvense uitgaansleven drie mannen aan die te diep in het glas hadden gekeken. Eéntje stond te wild plassen en liet zich gedwee afvoeren, een andere stond ruzie te maken in een kroeg op de Oude Markt.

Een 35-jarige man uit Oud-Heverlee kwam woensdagochtend omstreeks 6.30 uur op de Oude Markt ten val. Hij hield daaraan een fel bloedende snee over aan de rechterwenkbrauw. De bebloede man werd overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Daar mocht hij na verzorging ook zijn roes uitslapen. De dertiger had veel te veel gedronken. Hij was de voorbije maanden al twee keer eerder door de politie opgepakt naar aanleiding van overmatig alcoholgebruik.

Een 21-jarige student uit Herent werd woensdagochtend opgepakt nadat hij in een café op de Oude Markt een meisje had lastig gevallen. Het kwam in het café tot een discussie, waarbij het slachtoffer een pint over de dronken twintiger kapte. De politie werd er bijgeroepen. De man uit Herent, die duidelijk over zijn theewater was, werd aangehouden en in de politiecel te slapen gelegd.

Een 46-jarige man uit Heverlee werd woensdagochtend omstreeks zes uur door een patrouille betrapt toen hij op de Geldenaaksevest tegen de muur van de centrale gevangenis plaste. Toen de politie hem hierover aansprak, bleek dat hij nog maar weinig zinnigs kon uitbrengen en amper op zijn benen kon staan. De man was stomdronken en werd in de cel te slapen gelegd.