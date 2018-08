Politie klist zestienjarige snelle autobestuurder 20 augustus 2018

Een politiepatrouille merkte in de nacht van zaterdag op zondag om een uur op de Naamsesteenweg (N251) in Heverlee een auto op die te snel reed. De patrouille zette de achtervolging in en kon de bestuurder in een zijstraat van de steenweg, de Jachtlaan, aan de kant zetten. De bestuurder had geen rijbewijs op zak, wat ook niet verwonderlijk was, want hij bleek amper zestien jaar oud te zijn. De minderjarige uit Heverlee gaf het telefoonnummer van zijn ouders. Zij werden door de politie gecontacteerd en gevraagd om ter plaatse te komen. De vader van de jongen kwam zijn auto en zoon afhalen.





(SVDL)