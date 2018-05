Politie klist zakkenrollers 12 mei 2018

Op de Oude Markt waren donderdagnacht zakkenrollers actief in enkele cafés. De handtas van een jonge vrouw werd gestolen in café Ambiorix. De alerte uitbater van het café merkte een man op die met een handtas rondliep en hield hem tegen. De politie kwam ter plaatse en het bleek de handtas van de vrouw te zijn. De 34-jarige man zonder verblijfplaats in België bleek nog verschillende andere gestolen spullen bij zich te hebben. Zo had hij identiteitskaarten en rijbewijzen van andere slachtoffers op zak. Hij werd meegenomen naar het commissariaat en het parket werd verwittigd.





Even later bleek er ook nog een andere zakkenroller actief te zijn. Een jonge vrouw merkte op dat haar portefeuille uit haar handtas gestolen was. Op basis van camerabeelden ging de politie op zoek naar de dader. Hij kon ingerekend worden op de Oude Markt aan een ander café. Het ging om een 29-jarige man zonder verblijfplaats in België. Hij had de identiteitskaart van het slachtoffer op zak en nog andere spullen die eerder die avond gestolen waren. Hij werd meegenomen naar het commissariaat en het parket werd verwittigd. (ADPW)