Politie int zo'n 5.800 euro verkeersboetes

16 januari 2019

Woensdagochtend hield de Verkeersdienst van de politiezone Leuven een verkeersactie rond zwaar vervoer. In totaal werden 23 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. Er werden processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, een vervallen tachograafschijf en het rijden zonder tachograafschijf. Ook werden er inbreuken vastgesteld bij de technische eisen van voertuigen, bij de manier waarop de lading gezekerd was en op de wetgeving rond het vervoer van gevaarlijke producten. In totaal werd er voor 5.779 euro aan boetes uitgeschreven.