Politie int verkeersbelastingen 11 juli 2018

De Leuvense politie heeft maandag in samenwerking met de Vlaamse Belastingsdienst 6.326,29 euro geïnd aan openstaande verkeersbelastingen.





De controle vond plaats op de Aarschotsesteenweg en op het Engels Plein. Eén bestuurder droeg de veiligheidsgordel niet, een andere bestuurder maakte tijdens het rijden gebruik van de gsm en nog een derde bestuurder reed met een personenwagen zonder houder te zijn van het benodigde rijbewijs. Zijn voertuig werd op last van het parket geïmmobiliseerd. Elf bestuurders waren niet in regel met de verkeersbelasting. (ADPW)