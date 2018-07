Politie int meer dan 11.000 euro verkeersbelastingen 23 juli 2018

Vorige week hield de politie van Leuven samen met de Vlaamse Belastingdienst een controle op de Tervuursesteenweg. Er bleken 21 bestuurders niet in regel te zijn met de verkeersbelasting en er werd voor maar liefst 11.697,51 euro aan belastingen geïnd. Ook bleek een voertuig niet eens verzekerd te zijn waardoor de politie het voertuig in beslag nam tot de eigenaar zich in regel stelt.





Een andere bestuurder reed dan weer rond terwijl zijn rijbewijs al afgenomen was. Eén voertuig was overladen en er werd ook nog een vrachtvervoerder met een vervallen vervoersvergunning bekeurd. "Deze goede samenwerking tussen de Vlaamse Belastingdienst en de Leuvense politie wordt zeker nog herhaald in de toekomst, dus bestuurders stellen zich maar beter in regel voor ze de baan op gaan", klinkt het bij de Leuvense politie.





(ADPW)