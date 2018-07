Politie int 5.600 euro verkeersbelastingen 28 juli 2018

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield donderdag weer een verkeersactie samen met de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL). Ondanks de warme temperaturen werden heel wat voertuigen gecontroleerd.





Twee bestuurders droegen hun gordel niet, twee auto's waren niet gekeurd en één voertuig was overladen. Eén auto was zelfs niet verzekerd en niet ingeschreven en werd dan ook in beslag genomen.





De Vlaamse Belastingdienst inde in totaal voor 5596,84 euro aan openstaande verkeersbelastingen. (ADPW)