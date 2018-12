Politie houdt oogje in het zeil op Countdown ADPW

29 december 2018

15u09 0

In de nacht van maandag op dinsdag wordt het nieuwe jaar ingezet en dat moet gevierd worden. Heel wat feestvierders zakken af naar de Oude Markt in Leuven voor de traditionele Countdown. Om dit alles veilig te laten verlopen zal er heel wat politie aanwezig zijn, maar er gelden ook een aantal beperkingen tijdens het evenement.

“Van maandag 31 december om 20 uur tot dinsdag 1 januari om 8 uur is het verboden om aan de tapeilanden op de Oude Markt gedistilleerde dranken en samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten, te verkopen”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Daarnaast is he verboden om binnen de ring van Leuven drank in glas te schenken, op te dienen of te verbruiken. Ook de ring valt onder deze regeling. Dit verbod geldt niet binnen horecazaken en vergunde terrassen. Rondlopen met glazen recipiënten en recipiënten met daarin gedistilleerde dranken of samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten mag ook niet en hetzelfde geldt voor in nachtwinkels gedistilleerde dranken”, aldus Vranckx.

Het afsteken van vuurwerk, rook- en knalbommen en wensballonnen op het openbaar domein is verboden. Hiervan kan slechts afgeweken worden mits voorafgaande toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen. Gaia waarschuwde eerder deze week al voor de gevaren van vuurwerk

De luifels van alle inrichtingen op de Oude Markt moeten ingetrokken worden en het is verboden om parasols te plaatsen op de Oude Markt. Inbreuken hierop kunnen gesanctioneerd worden met GAS-boetes.

Verantwoord schenken en drinken

“Iedereen drinkt wel eens een glaasje alcohol. Nochtans zijn er heel wat risico’s verbonden aan (overmatig) alcoholgebruik. Het risico op ongevallen, verwondingen en geweld stijgt gevoelig bij drinkers. Feest daarom met volle teugen, maar drink verstandig. Dit wil zeggen met mate, wissel alcohol af met water of een alcoholvrij drankje. Ook een alcoholvrije cocktail is een feestelijk alternatief”, weet politiewoordvoerder Vranckx.

Jongeren zijn een extra kwetsbare groep. “Daarom legt de wet duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. Dit geldt niet alleen op café, maar ook in de supermarkt, (nacht)winkel of drankautomaat. Onder de 16 jaar mag je geen alcohol drinken, onder de 18 jaar geldt er een verbod op sterke drank. Sterke drank wordt omschreven als gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 %. Voorbeelden zijn jenever, wodka, whisky, Pisang…, maar ook cocktails en ‘alcopops’ op basis van gedistilleerde drank (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice, enzovoort. Tappers mogen een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 of 18 jaar wanneer iemand alcohol wil kopen”, geeft Vranckx nog mee.

Festivalperimeter

De festivalperimeter is Oude Markt - Collegeberg - Krakenstraat - Zeelstraat - Kiekenstraat - Kortestraat - Kroegberg - Drie-Engelenberg - Lavorenberg. Binnen de festivalperimeter zijn bromfietsen, fietsen (al dan niet bereden), rolschaatsen, skeelers, skateboards en steps verboden. Enkel voertuigen met een geldig doorgangsbewijs mogen binnen de festivalperimeter volgens de modaliteiten van dit bewijs.

BOB

“Kom je met de wagen naar Leuven, kies dan op voorhand een BOB, want drinken en rijden gaat niet samen. Je kan ook gebruik maken van de nachtbussen van De Lijn of van een taxi om veilig thuis te geraken”, besluit Vranckx.