Politie herdenkt doodgeschoten agent Spa 31 augustus 2018

02u30 0

De Leuvense politie heeft donderdagnamiddag omstreeks 14 uur een minuut stilte gehouden voor Amaury Delhez, de 38-jarige politieman die het afgelopen weekend werd doodgeschoten in Spa. "In solidariteit met onze collega's van Politiezone des Fagnes werden de vlaggen aan het stadskantoor, het politiekantoor en het stadhuis in Leuven halfstok gehangen", vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Delhez, hoofdinspecteur bij de lokale interventieploeg in Spa en vader van drie kinderen, vertrok zondagnacht om 2 uur 's nachts met een collega naar een caféruzie. Vijf Nederlanders warn boos omdat ze niet binnen mogen in het lokale Havana Café. Na hun aankomst zien de agenten in de buurt drie mannen in een grijze taxi zitten. De politiemannen gaan ernaartoe voor een controle, waarop één van de inzittenden Delhez neerschoot. (ADPW)