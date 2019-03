Politie heeft opnieuw tweede senioreninspecteur ADPW

12 maart 2019

14u30 0

Jean-Lou De Graef zal voortaan samen met Patricia Van de Walle het ‘politieteam voor senioren’ vormen. De Graef is daarmee de opvolger van Joke Luyckx, die in mei 2018 met pensioen ging. “Maar het is onze bedoeling om twee personen voor de senioren in te schakelen”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Patricia Van de Walle vormde sinds 2 januari 2017 een enthousiast team met Joke Luyckx, die al sinds 2010 senioreninspecteur was.