Politie heeft handen vol in feestweekend 25 juni 2018

02u24 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in het Leuvense uitgaansleven zes mensen meegenomen naar aanleiding van openbare dronkenschap. Eén jonge vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en een minderjarig meisje mocht op het commissariaat wachten tot haar ouders haar kwamen halen. Vijf mannen brachten een nachtje in de cel door.





Tijdens de nacht van zaterdag op zondag mochten drie mannen ontnuchteren in een politiecel en werden er twee rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die te diep in het glas hadden gekeken.





(SVDL)