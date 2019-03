Politie geeft verkeerslesjes in paasvakantie ADPW

08 maart 2019

13u50 0 Leuven Met de paasvakantie in zicht, wordt het verkeerspark in het provinciaal domein in Kessel-Lo in gereedheid gebracht voor ‘cursus Paashaas’, de verkeerslesjes voor kinderen van 5 tot 7 jaar van de Leuvense politie.

De verkeerslesjes, vijf op een rij, vinden plaats tijdens de eerste week van de paasvakantie (van maandag 8 tot vrijdag 12 april). Eén week lang kunnen de kinderen alle dagen in de voor- of de namiddag telkens anderhalf uur les volgen. Elk lesje start met een stukje theorie, dat daarna in het verkeerspark in de praktijk kan worden geoefend.

Verkeersregels oefenen

De deelnemers krijgen les van ervaren politiemensen. Ze leren er over de verkeersregels die gelden voor voetgangers en fietsers. Ook de verkeersborden komen uitgebreid aan bod. Deelnemen is gratis, maar wie de verkeerslesjes wil volgen, moet zich wel inschrijven. De inschrijvingen starten op 11 maart en verlopen telefonisch via het nummer 016/25.38.86, of via email op het adres pz.leuven.verkeerspark@police.belgium.eu. Deelnemers brengen best hun eigen fietsje mee. Uiteraard mag de fietshelm niet ontbreken.