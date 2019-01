Politie escorteert hoogzwangere vrouw Bart Mertens

13 januari 2019

12u40 0 Leuven De Leuvense politie toonde zich afgelopen weekend van haar beste kant. Een hoogzwangere vrouw kreeg een politie-escorte naar het ziekenhuis.

Tijdens het aangekondigde weekend zonder alcohol kwamen de agenten tijdens een controle in Leuven uit op een bestuurder die bijzonder gehaast was en daar een goede reden voor had. In de wagen zat immers een hoogzwangere vrouw. Het koppel was op weg naar het ziekenhuis voor de nakende bevalling. De politie zag meteen de ernst van de situatie in en besloot om de wagen van het koppel te begeleiden met een escorte tot aan het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Het koppel is de Leuvense politie bijzonder dankbaar voor de escorte.