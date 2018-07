Politie deelt boetes uit voor mensen die filmen na dodelijk ongeval 17 juli 2018

Op de autosnelweg E40 in Heverlee, in de richting van Brussel, was het maandagnamiddag kilometerslang aanschuiven nadat er een dodelijk verkeersongeval had plaatsgevonden. Een man beroofde zichzelf van het leven. Bij het ongeval waren een personenwagen en een vrachtwagen betrokken. Het verkeer moest daardoor urenlang over één rijstrook. De politie controleerde voorbijrijdende wagens of ze al rijdend beelden nemen van het ongeval. Zij die dat doen, mogen allicht een boete verwachten. De wegpolitie ziet het steeds vaker. En het zorgt ook vaak voor nieuwe ongelukken in de kijkfile. Het is onveilig voor zowel autobestuurders als voor de hulpdiensten. "Daarnaast veroorzaakt het telkens nog extra vertraging. Toen er een zowat een maand geleden een vrachtwagen uit de bocht is gegaan in Heverlee, hebben wij 85 mensen geverbaliseerd", klinkt het bij de verkeerspost van Bertem. De overtreders mogen een boete van 116 euro verwachten, aangezien het om een tweedegraadsovertreding gaat.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.