Politie controleert op gordeldracht en rijden onder invloed 30 mei 2018

02u32 0 Leuven In juni controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en gordeldracht. Deze controles maken deel uit van het provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en de justitiële overheden, een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.

Sinds 2013 daalt het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel gestaag in Vlaams-Brabant. Er vallen steeds minder lichtgewonden en zwaargewonden in Vlaams-Brabant. Het aantal verkeersdoden is van 61 in 2013 naar 40 in 2016 gedaald. "Maar toch blijft rijden onder invloed ook in Vlaams-Brabant nog een belangrijke ongevalsoorzaak. In ongeveer een op tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.





De campagne 'Bij mij ben je veilig' spoort de Vlaams-Brabanders aan om in alle omstandigheden de gordel te dragen in de auto, als chauffeur of als passagier.





In 2017 werden tijdens de provinciale controles op gordeldracht in maart, juni en september in totaal 2.050 onmiddellijke inningen en 302 processen-verbaal uitgeschreven door de politiediensten wegens het niet dragen van de gordel. (ADPW)