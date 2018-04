Politie controleert deze maand extra 05 april 2018

De politiediensten zullen deze maand extra controles uitvoeren op rijden onder invloed, of onaangepaste en overdreven snelheid.





De controles kaderen binnen het streven naar minder ongevallen en minder verkeersslachtoffers. En wie gedronken heeft, loopt natuurlijk een verhoogd risico op een ongeval. Dat blijkt nog maar eens uit cijfers van het VIAS-instituut: in ons land blaast één op de tien automobilisten positief na een ongeval.





"Overdreven of onaangepaste snelheid leidt ook tot meer en zwaardere ongevallen", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "Naar schatting is tien tot vijftien procent van alle ongevallen en nog eens dertig procent van de ongevallen met dodelijke afloop rechtstreeks het gevolg van overdreven of onaangepaste snelheid."





In 2017 werden in onze provincie 1.782.278 voertuigen gecontroleerd door bemande camera's. Daarvan reden er 168.345 te snel, oftewel 9,44 procent. (ADPW)