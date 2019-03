Politie controleert 78 mensen in centrum KAR

03 maart 2019

14u33 0

In het kader van de actie ‘Veiligheid in het centrum’ heeft de Leuvense politie in de nacht van vrijdag op zaterdag 78 personen aan een controle onderworpen. De politie stelde acht GAS-boetes op en noteerde vijf processen-verbaal voor drugbezit. Twee mannen mochten hun roes in de cel uitslapen. Daarnaast werd ook, in samenwerking met Securail, gecontroleerd in de stationsomgeving.