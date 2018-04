Politie bezorgt gestolen jassen terug aan eigenaars 07 april 2018

Onlangs is een persoon opgepakt die zes jassen had gestolen in cafés in het uitgaanscentrum. Drie van die jassen zijn ondertussen terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars. De drie andere jassen liggen nog bij de Leuvense politie. Wie vrijdagnacht zijn jas kwijtraakte tijdens het uitgaan in Leuven, mag een mailtje sturen (pz.leuven@police.belgium.eu) met een beschrijving van de jas en een telefoonnummer waarnaar de Leuvense politie kan bellen. (ADPW)