Politie betrapt illegale taxichauffeur ADPW

09 januari 2019

14u04 0

De verkeerspolitie nam gisteren een auto in beslag die zonder vergunning werd gebruikt als taxichauffeur. De chauffeur vervoerde een passagier die hij had opgepikt in een Leuvens hotel naar de luchthaven van Zaventem. Tijdens de controle van de papieren legde de bestuurder een taxivergunning voor, die bij grondig nazicht vervalst bleek te zijn. De bestuurder, die dus illegaal aan de slag was als taxichauffeur, kon via een website die luchthavenvervoer promoot gecontacteerd worden. De man kreeg een proces-verbaal voor het overtreden van de taxiwetgeving en wegens valsheid in geschrifte. De passagier was ondertussen naar de luchthaven overgebracht door een chauffeur met vergunning die rijdt voor een reguliere taximaatschappij.