Politie betrapt elf mensen zonder veiligheidsgordel ADPW

18 februari 2019

14u54 2

De verkeerspolitie heeft maandagvoormiddag op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo gecontroleerd op het dragen van de gordeldracht en telefoneren achter het stuur. In totaal werden elf personen geverbaliseerd omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Acht bestuurders die niet-handenvrij telefoneerden gingen eveneens de bon op. Tot slot werden nog twee processen-verbaal opgesteld voor bestuurders die rondreden met een auto waarvan de technische keuring verlopen was en drie voor chauffeurs die rondreden met een aanhangwagen aan de wagen zonder, of met verkeerde nummerplaat.