Politie betrapt dronken fietser ADPW

28 maart 2019

14u39 0

Een fietser werd in de nacht van woensdag op donderdag betrapt met een glas te veel op. De politie zag hoe de 27-jarige man uit Leuven voorbij het rode verkeerslicht reed en het kruispunt van de Naamsepoort overstak. Toen ze hem controleerde in de Schapenstraat bleek al snel dat hij te veel gedronken had om nog veilig te fietsen. Hij mocht te voet verder en er werd proces-verbaal opgesteld.