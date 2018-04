Politie betrapt dronken bestuurder 16 april 2018

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 36-jarige man betrapt op rijden onder invloed. De politie merkte op dat de man een verkeersbord negeerde en ging over tot controle.





Tijdens de controle bleek dat hij te veel gedronken had om nog verder te rijden. Omdat hij niet ingeschreven stond in België moest hij meteen een consignatie betalen.





Gisterochtend reed een fietser in de vroege uren met een glas teveel op tegen een geparkeerd voertuig in de Heidebergstraat in Kessel-Lo. De 21-jarige Mechelaar werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (ADPW)