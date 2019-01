Politie betrapt acht dronken bestuurders ADPW

20 januari 2019

De Leuvense politie hield zaterdagavond een verkeersactie op verschillende locaties in en rond de stad. Langs de Meerdaalboslaan aan het industrieterrein werden 336 bestuurders gecontroleerd. Vier bestuurders bleken teveel gedronken te hebben en van drie van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Tegelijkertijd werden er elders in de stad controles uitgevoerd gericht naar taxi’s. Eén taxi werd naar de hoofdzetel van het taxibedrijf teruggestuurd omdat de verplichte documenten niet in het voertuig aanwezig waren.

Later die nacht werden er nog eens 99 bestuurders gecontroleerd op de Naamsesteenweg aan het Van Arenbergplein in Heverlee. Vier bestuurders hadden hier te veel gedronken en moesten tijdelijk hun rijbewijs inleveren. Ook zag de politie hoe één auto door het rood reed en bleek een andere niet in orde te zijn met de keuring.