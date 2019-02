Politie beboet sluipverkeer Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

11u46 0 Leuven De Verkeersdienst van de politie hield donderdagavond een verkeersactie op verschillende invalswegen. Daarbij werden alcoholcontroles uitgevoerd, verder viel hun oop op sluipverkeer in de omgeving van de E314 en de Brusselsesteenweg. Hier werden negentien overtreders die dachten de file te slim af te zijn, op de bon gezwierd.

De Verkeerspolitie had uitgebreid oog voor sluipverkeer en in de omgeving van de Brusselsesteenweg. Tijdens de avondspits maar liefst negentien bestuurders hierop betrapt. Ze dachten allemaal de file te slim af te zijn door de afrit van de E314 te nemen en daarna tegen de verplichte rijrichting in meteen de snelweg terug op te rijden. Dit was buiten de politie gerekend, ze bekochten hun minieme tijdswinst met een boete.

Bij de alcoholcontroles werden 220 bestuurders aan een ademtest onderworpen, niemand van hen had teveel gedronken. Er werden verschillende boetes uitgeschreven voor andere inbreuken; zo droegen twee bestuurders hun gordel niet en acht anderen werden betrapt terwijl ze hun gsm gebruikten achter het stuur. Twee auto’s waren niet in orde met hun keuring en twee fietsen waren niet voorzien van verlichting. Eén fietser reed ook door het rode licht.