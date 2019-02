Politie arresteert twee inbrekers ADPW

18 februari 2019

De bewoner van een huis aan de Waversebaan in Heverlee merkte vorige week, in de nacht van dinsdag op woensdag, drie inbrekers in zijn huis op. De man verwittigde de politie die in de nabije omgeving twee verdachten aantrof. De agenten arresteerden de jongemannen. Eén van hen wist zich los te rukken en weg te lopen. Hij werd enige tijd later opnieuw gevat in Heverleebos. Een derde verdachte werd niet meer aangetroffen. De twee 19-jarige mannen uit Waver en Manage werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. De raadkamer verlengde hun aanhouding reeds met een maand.