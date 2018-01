Pol Leemans (67) overleden HARTFALEN VELT MONUMENT VAN AB INBEV EN LEUVEN BEARS BART MERTENS

02u27 0 Foto RV Pol Leemans overleed op tweede nieuwjaarsdag aan een hartfalen. Leuven Leuvenaar Pol Leemans is afgelopen zaterdag overleden op 67-jarige leeftijd. Leemans was jarenlang één van de belangrijkste gezichten van AB InBev in Leuven en omstreken. Ook bij basketbalclub Leuven Bears wordt er getreurd want Pol Leemans was ook daar met veel toewijding actief. "Pol was van goudwaarde in alles wat hij deed", zegt goede vriend Guy Vanautgaerden.

Er lijkt geen einde te komen aan de reeks overlijdens van bekende Leuvenaars. Na muzikant Willem Wynants (49), klein Willyke (65), Hermine Reniers (83), P. Van Sant (58) en Dany De Meirsman (83) moet Leuven nu ook afscheid nemen van Pol Leemans. Hij overleed afgelopen zaterdag op 67-jarige leeftijd. Leemans was tientallen jaren een bekend gezicht van AB InBev in Leuven en omstreken. Vorig jaar kreeg Pol Leemans al af te rekenen met een bloedklonter waardoor hij even verlamd geraakte, maar Pol herstelde toen snel. Op tweede kerstdag kreeg hij opnieuw problemen met zijn gezondheid, maar de artsen konden niet meteen de oorzaak vinden. Op tweede nieuwjaarsdag werd Pol Leemans uiteindelijk getroffen door een hartfalen. Een poging tot reanimatie kon zijn leven niet meer redden.





Glas altijd halfvol

"Het nieuws van zijn plotse dood komt hard aan. Ik verlies een heel goede vriend en Leuven verliest een moument", zegt Guy Vanautgaerden die jarenlang samenwerkte met Pol Leemans bij AB InBev.





Van goudwaarde

"Pol was een steengoede verkoper en één van de meest optimistische mensen die ik ooit heb gekend. Bij Pol was het glas altijd halfvol, nooit halfleeg. Ik leerde Pol kennen in de jaren '80. Hij werkte voor Jupiler en ik was aan de slag bij Stella Artois. We waren dan wel concurrenten, maar we konden het meteen goed vinden met elkaar. Toen in 1988 Interbrew ontstond, werden we collega's. Begin '99 heb ik Pol benoemd tot verkoopleider voor het arrondissement Leuven. Ik geloofde in zijn talenten en hij heeft mij nooit teleurgesteld. Integendeel, als verkoopleider heeft hij zijn sporen verdiend en was hij van goudwaarde voor het bedrijf. Zijn ploeg droeg hem op handen. Toen hij met brugpensioen ging, vond hij al snel zijn weg naar basketbalclub Leuven Bears. Ook daar was Pol van goudwaarde."





Sterkhouder

Uiteraard wordt ook bij Leuven Bears getreurd om het verlies van één haar sterkhouders. "Pol was één van de drijvende krachten van de Leuven Bears. Hij was de motor van heel het horecagebeuren bij onze thuismatchen maar ook bij fandagen, kerstmarkten en andere evenementen was hij de draaischijf. Pol was de man die alles met de glimlach en met passie organiseerde. Onze gedachten gaan naar zijn vrouw Liliane, zijn dochter Gonda, zijn familie en zijn vrienden", laat de raad van bestuur weten op de website van de club.





Wie Pol Leemans een laatste groet wil brengen, kan dat doen op donderdag 11 januari van 19.30 tot 20.30 uur in funerarium Eraly in de Torenhofstraat 45 in Rotselaar. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 12 januari om 10 uur in crematorium Hofheide in de Jennekensstraat 5 in Nieuwrode.