Poging tot inbraak 22 januari 2018

Onbekenden hebben zaterdagochtend geprobeerd in te breken in een broodjeszaak in de Vital Decosterstraat. De uitbater stelde vast dat het cilinderslot van de toegangsdeur geforceerd was. De daders slaagden er echter niet in het slot volledig te kraken. Daardoor raakten ze niet binnen en vetrokken ze met lege handen.





(BMK)