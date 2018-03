Poetsman veroordeeld voor voyeurisme 07 maart 2018

Een 41-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot zes maanden cel voor voyeurisme. De veertiger was aan het werk als poetsman in het KBC-gebouw langs de Brusselsesteenweg. Een bankbediende maakte na een fitnessbeurt gebruik van de kleedkamers. Tijdens het douchen zag de vrouw een flits van een gsm. Ze kon de hand wegslaan maar voor ze het wist, was de dader al naar buiten gevlucht. Aan de hand van camerabeelden en badgegevens van de kuisman werd duidelijk dat er niemand anders de kleedruimte op dat moment had kunnen betreden. De man bleef ontkennen, maar volgens de rechter was er voldoende bewijs. "Hij was omstreeks 13.13 uur ook al in de buurt van de doucheruimtes aanwezig, waarvoor hij evenmin een plausibele verklaring kan geven", aldus de rechter. De celstraf van zes maanden is met uitstel. De veertiger wordt ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. Hij werd naar aanleiding van het voorval ontslagen bij de kuisfirma. Hij moet zijn slachtoffer een schadevergoeding van 500 euro. (KAR)