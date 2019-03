PMD-zak in brand gestoken ADPW

27 maart 2019

In de Frederik Lintsstraat in Leuven werd dinsdagavond een PMD-zak in brand gestoken. Brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse en de brandweer kon erger voorkomen door het vuur snel te blussen. De brandende zak zorgde wel voor schade aan de gevel en een raam. Er is geen spoor van de dader.