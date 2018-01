Pleintje Justus Lipsius opnieuw wat groener 20 januari 2018

02u28 0 Leuven Het pleintje aan het standbeeld van Justus Lipsius in de Bondgenotenlaan in Leuven ziet er sinds enkele maanden helemaal anders uit, met aangename zitbanken en brede stoepen. Zopas werden er ook bomen aangeplant.

Sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan is het plein rond het standbeeld van Justus Lipsius op de Bondgenotenlaan gedeeltelijk autovrij geworden. Dat gaf het stadsbestuur de kans om het plein om te vormen tot een aangename rustplek. Toch was er nog werk aan de winkel want meer groen staat garant voor meer genieten. De stad Leuven moest echter wachten op de start van het plantseizoen.





Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a): "Nu het plantseizoen gestart is, kan het plein verfraaid worden met een twintigtal bomen. De afdeling Groenbeheer koos voor amberbomen die in de zomer mooie handvormige bladeren krijgen en in de herfst prachtig rood kleuren. De amberboom is bovendien een goede 'stadsboom' omdat hij goed gedijt in alle grondsoorten en weinig vatbaar is voor ziektes en insecten." (BMK)