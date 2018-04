Playstations gestolen 17 april 2018

Inbrekers hebben tijdens de paasvakantie ingebroken in een pand in de Willemsstraat dat bestaat uit verschillende studentenkoten. De bewoners stelden de diefstallen zondagavond vast. Hoe de indringers zijn binnen geraakt is niet geweten. Er werden geen braaksporen aangetroffen.





Wel stelde de politie vast dat het slot van de achterdeur stuk was. Wellicht zijn de dieven langs daar binnen gekomen. De buit bestond onder meer uit enkele playstations en donsdekens. (ADPW)