Playground: live art festival in M en STUK Bart Mertens

08 november 2018

18u53 3 Leuven Van 15 tot 18 november vindt het live art festival Playground plaats in M en STUK. De organisatoren willen een platform bieden aan kunstenaars die werken op de grens tussen podiumkunst en beeldende kunst.

Het is alweer tijd voor festival Playground. De editie van dit jaar wordt georganiseerd van 15 tot 18 november in kunstencentrum STUK en M-museum Leuven. “Het leuke is dat binnen het programma verschillende disciplines zoals performance, installatie en film versmelten tot nieuwe unieke concepten en voorstellingen, zegt Caroline Henderickx van STUK. “Visueel heel leuk wordt de performance van Clédat & Petitpierre (Les Baingneurs). Daarbij gedragen twee grote poppen gemaakt van geplooide tule zich alsof ze op het strand zijn. Hun performance in STUK wordt een prachtige voorstelling die jong en oud kan bekoren, met referenties naar de kunstgeschiedenis tot in de prehistorie.”

Reuzin

Ook in M valt er heel wat te beleven. “Zo is er bijvoorbeeld de Eleni Kamma die in haar performance ‘Re-M-Ommegang’ het Hoofd van Megera uit onze collectie opnieuw tot leven brengt. Megera is een reuzin die deel uitmaakte van de beroemde middeleeuwse Leuvense processies. Tijdens Playground zal Kamma in dialoog gaan met stukken uit de collectie van M en met het publiek”, aldus Philippe Mertens van M.

Meer info: www.playgroundfestival.be