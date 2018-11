Playground Festival vandaag van start Veel premières op programma 12e editie Bart Mertens

15 november 2018

12u35 0 Leuven M-Museum Leuven en STUK slaan opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe editie van Playground Festival. Dat is een uniek ‘live art festival’ dat de grenzen tussen podium en beeldende kunst laat vervagen. De 12e editie vindt plaats vanaf vandaag tot en met 18 november.

Op het programma van Playground Festival 2018 veelbelovende premières maar ook internationale kleppers zoals bijvoorbeeld Naufus Ramírez-Figueroa die eerder te zien was in Tate Modern. In het lijstje premières onder meer een performance van Diederik Peeters. Hij legt het verband tussen wetenschap en magie. Voor dit experiment nodigt hij Michael Portnoy en Benjamin Seror uit in een 19de-eeuwse optische illusie die gebruikt werd om spoken tevoorschijn te toveren. Ook op het programma: Eleni Kamma met het Hoofd van Megera. Dat is een raadselachtige, middeleeuwse sculptuur uit de M-Collectie. De reuzin Megera maakte deel uit van de Leuvense processies en tijdens Playground gaat ze opnieuw op wandel. “Ze knoopt de dialoog aan met de M-collectie, maar ook met het publiek”, klinkt het bij M-Museum Leuven.

Fragiel portret

Ook Emily Mast uit de Verenigde Staten is dit jaar van de partij. Zij brengt in samenwerking met Rachel Kauder Nalebuff een performance met twaalf korte scènes die worden gespeeld door lokale inwoners. “Ze wisselen van rol en van taal en schetsen zo een fragiel portret van menselijke relaties. Na de live uitvoering worden bezoekers gevraagd om deze rollen zelf te spelen en een eigen versie van het stuk te maken”, aldus de organisatie van Playground Festival. Een andere opvalende Belgische première is ‘Borrowed Words’ van de Spaanse Oriol Vilanova. “In Borrowed Words verklaren verzamelaars hun onvoorwaardelijke liefde voor hun verzameling. Met humor en verwijzingen naar bekende popsongs en surrealistische gedichten spreekt de liefhebber over zijn kunstwerken”, klinkt het.

Hilarische trip

Tot slot ook nog twee topperformances uit Frankrijk: Clédat & Petitpierre met ‘Les songes d’Antoine’ en dezelfde performers maar dan met de versie voor volwassenen met als titel ‘Ermitologie’. ‘De Dromen van Antoine’ is een amusante maar vooral hilarische trip door de kunstgeschiedenis. Als eenzame bewoner van een gouden grot krijgt Antoine bezoek van een harige wind-bal, een op afstand bestuurde konijn-vogel en een volronde prehistorische Venus. Conclusie: Playground moedigt ook tijdens deze 12e editie kunstenaars aan om te experimenteren. Meer info: www.playgroundfestival.be