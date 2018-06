Plastic bekers herleven als zitbanken PRIMEUR: EERSTE MOBIELE 3D-PRINTER VAN THE ONE PROJECT BIJ AB INBEV BART MERTENS

06 juni 2018

02u34 0 Leuven Bij AB InBev is de eerste mobiele 3D-printer van The One Project actief. Die mocht onmiddellijk aan de slag en verwerkte plastic bekers tot zitbanken. "Op Tomorrowland werd meer dan 500 kg plastic ingezameld. Die krijgen nu een tweede leven als meubels", zegt Jean-Jacques Velkeniers van AB Inbev.

Festivals, dat is muziek en gezelligheid, maar helaas ook miljoenen plastic bekertjes op de grond. De belangrijkste organisatoren van de Gentse Feesten willen dat probleem verhelpen door 500.000 inwisselbare bekers te verdelen op de komende editie. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gaat nog een stapje verder en maakt werk van een algemeen verbod op plastic bekers, bestek en borden op festivals. In afwachting daarvan worden ook andere initiatieven genomen om de rommel van het voorbije festivalseizoen een nieuwe toekomst te geven.





500 kilo plastic

Bij AB InBev in Leuven werd gisteren bijvoorbeeld in primeur een 3D-printer van The One Project afgeleverd. Dat toestel tovert plastic bekers om tot...zitbanken. Die banken komen op het plein naast het kantoor en op de terrassen van AB InBev te staan. Een lading plastic bekers van meer dan 500 kilogram die op festival Tomorrowland werd ingezameld, krijgt zo een tweede leven. Het gaat meer concreet over plastics die werden verzameld via PMD-zakken door de 25.000 kampeerders op de DreamVille-camping.





"Het gaat om een tijdelijk pilootproject om plastic bekers te recycleren tot meubels", zegt Jean-Jacques Velkeniers van AB Inbev. "De voorbije jaren werkte AB InBev en meer specifiek Jupiler al samen met Tomorrowland, OVAM en FostPlus om festivalgangers te sensibiliseren. Vorig jaar zette Jupiler tijdens Tomorrowland een nieuw initiatief op touw met The One Project. Bezoekers die petflesjes inleverden, konden op Dreamville met behulp van een kleine 3D-printer flesopeners in het karakteristieke Tomorrowland-design laten printen."





Wereldmilieudag

AB InBev installeert de 3D-printer naar aanleiding van Wereldmilieudag. "Wij zijn ons heel bewust van de impact van plastic afval op natuurlijke bronnen. Ons bedrijf zet zowel intern als extern mensen aan om te recycleren. De Belgen zijn trots op hun bieren en willen ze nog lang kunnen brouwen. Duurzaamheid en een groen beleid is daarom cruciaal", besluit Velkeniers. Nog dit: in maart lanceerde AB InBev haar wereldwijde Duurzaamheidsdoelstellingen. Het bedrijf wil tegen 2025 honderd procent van hun producten in herbruikbare verpakking verkopen of minstens voor het merendeel uit gerecycleerd materiaal. Alle medewerkers in Leuven kregen ook een herbruikbare drinkbeker voor koffie en een drinkbeker voor water.