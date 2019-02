Plasje doen op klimaatmars? Neem plaats op ECO-toilet ADPW

06 februari 2019

12u40 0 Leuven De jongeren achter de Leuvense klimaatmars nu donderdag gaan nog een stapje verder dan een mars alleen. Samen met hun ouders hebben ze ecologische toiletten gemaakt, die op het Ladeuzeplein gebruikt kunnen worden door de betogende jongeren.

“De klimaatjongeren komen op straat voor een toekomst én om te leren over klimaat. Ze kenden aanvankelijk de ECO-toiletten niet, het idee kwam van de ouders. Maar de jongeren waren direct bereid om erover te leren en te helpen bij de bouw”, vertelt Geert Bogaert, één van de ouders die de klimaatjongeren een handje hielp.

Op amper een week tijd knutselde het team de toiletten in elkaar met tweedehands materiaal. “Het hout voor de huisjes, de zitjes en de emmers zijn allemaal gerecycleerd. Een laagje verf en leuke slogans fleuren het geheel op. Alles is demonteerbaar en herbruikbaar. Als gebruiker van een ECO-toilet zie je niet veel verschil. Je gaat zoals gewoonlijk naar toilet, gooit je toiletpapier in de emmer, en strooit nadien een hand vol bedekkingsmateriaal , in plaats van door te spoelen met water”, zegt Bogaert.

De inhoud van de emmers gaat nadien op een composthoop. “Toiletten doorspoelen met water heeft een heel negatieve impact op het milieu”, vervolgt Bogaert. “Het is veel logischer om onder andere de stikstof in urine en uitwerpselen na compostering aan de bodem terug te geven die het nodig heeft. En waarom water verspillen als je voor een ECO-toilet kan kiezen? Dagelijks gebruik je zo’n 30 liter om je toilet te spoelen, dat is meer dan 10.000 liter per jaar. Met een ECO-toilet gebruik je slechts 50 liter water per jaar om je lege emmer te spoelen.”