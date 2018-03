Plaats voor 3.700 fietsen op nieuwe parking van campus Gasthuisberg 12 maart 2018

In Leuven komt er tegenover de schoolgebouwen op campus Gasthuisberg een nieuwe ondergrondse fietsenparking voor de studenten. Deze biedt plaats aan 3.700 fietsen. Deze moet tegen volgend academiejaar klaar zijn. Studenten van de KU Leuven en hogeschool UC Leuven-Limburg die er naar de les gaan, kunnen via een afsplitsing van het fietspad een tunnel in, waar ze op de nieuwe parking hun fiets kwijt kunnen. Momenteel zwieren ze maar al te vaak hun tweewieler af in de buurt van hun leslokaal. Dat veroorzaakt overlast gezien ze vaker wel dan niet op een voetpad staan. De nieuwe parking zou het probleem van foutgeparkeerde fietsen moeten oplossen. (SVDL)