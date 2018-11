Pizzakoerier komt ten val ADPW

26 november 2018

20u21

Op de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg en het Kareelveld in Leuven kwam het maandagavond tot een lichte aanrijding tussen een autobestuurder en een pizzakoerier die met de brommer onderweg was. De koerier kwam ten val toen hij de straat wilde oversteken, maar kon gelukkig snel na de valpartij zijn rit verderzetten. De autobestuurder stopte even, maar toen bleek dat de pizzakoerier geen verwondingen had opgelopen, vervolgde hij zijn weg.