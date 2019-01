Pizzabezorger naar ziekenhuis na valpartij ADPW

Een 20-jarige man uit Boortmeerbeek raakte donderdagavond, even na 21 uur, lichtgewond toen hij in de Fonteinstraat met de bromfiets van de werkgever ten val kwam. De man, die op de baan was voor een pizzabezorger, moest remmen voor een auto die net voor hem uit de parkeerplaats uit reed. Door het gladde wegdek ging de bromfietser tegen de grond en schoof hij verder tot tegen de auto. Hij klaagde van pijn aan een knie. Hij werd door een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.