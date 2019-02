Pijnlijke liefdesvete eindigt in rechtbank: “Acht jaar lang gepest geweest” Amateurtennissters maken elkaar het leven zuur Kim Aerts

15 februari 2019

19u03 0 Leuven Twee amateurtennissters leven al jarenlang op voet van oorlog. De vete begon 8 jaar geleden toen ze in Leuven verliefd werden op dezelfde vrouw. Het gevolg van de liefdesperikelen haalde het slechtste in Fabienne (50) naar boven. Ze riskeert nu zes maanden cel voor de belaging van haar liefdesrivale.

“Ik kan niet begrijpen waarom u aan die zijde en u aan die zijde staat. Of omgekeerd”, wees de rechter de twee dames gisteren met de vinger. “Jullie zijn volwassen mensen maar het is het beste dat jullie elkaar gewoon niet meer tegenkomen”, kwam de rechter al snel tot de conclusie. De West-Vlaamse Fabienne Vererfven kwam in 2009 in Leuven wonen. Daar vond ze al snel haar weg naar de liefde: Sandra. Maar die laatste bleek ook in de smaak te vallen bij I.V.C. Het was het begin van een lange lijdensweg voor de twee die nog een ander gemeenschappelijk doel deelden: tennis. Zo bleven ze elkaar tegenkomen op en naast het tenniscourt. Opzettelijk volgens de ene, toevallig volgens de andere. Het kwam zelfs zover dat ze elkaar tegen het lijf liepen op een tennistornooi in Gran Canaria. Ondertussen zijn ze beiden in therapie om de gebeurtenissen te verwerken.

Eerder veroordeeld

Vijf jaar geleden kwam het al tot een rechtszaak. Toen haalde V.C. haar slag thuis voor het hof van beroep in Brussel. Eerst hing Fabienne nog anderhalf jaar internering boven het hoofd. Uiteindelijk werd ze louter schuldig bevonden aan belaging. Maar het hele proces weerhield de vrouw er niet van om ongepaste berichten op Facebook te blijven plaatsen. Het mikpunt was meestal V.C en haar Nederlandse tennisvereniging voor homo’s, lesbiennes en transgenders. De burgerlijke partij had het verder nog over verkeersagressie, valselijke emails, doodsbedreigingen en hysterische scheldtelefoontjes. De advocate van V.C. bracht zo’n geluidsfragment mee als bewijsstuk. “Het gevolg van acht jaar fysieke pesterijen”, verantwoordde Fabienne zich. “Ze lokken elkaar voortdurend uit. Fabienne heeft zich altijd laten meeslepen maar dat zal niet meer gebeuren. Ze is verhuisd naar Nederland om daar een nieuw leven op te bouwen en te breken met het verleden”, sprong haar advocate bij. Door de strubbelingen verhuisde Fabienne naar Hoofddorp, nabij Amsterdam. Maar ook in de tenniswereld daar botst Fabienne op V.C. Gevolg: ze werd er persona non grata. “Ze blijft me volgen. Het zijn zieke pesterijen en dat is haar groot plezier. Als ze nu het tennis ook nog van mij afneemt, wat blijft er dan nog over? Het lesbische tenniscircuit is nu eenmaal niet zo groot. Ik wil graag blijven tennissen in Amsterdam en verder gewoon met rust gelaten worden.” Fabienne hoopt op de opschorting of een straf met uitstel. De burgerlijke partij vraagt een schadevergoeding en een contactverbod. De rechter velt vonnis op 15 maart.