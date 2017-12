Pigeon D'Or verandert na 26 jaar van eigenaar 02u27 0 Vertommen Jean-Paul Servranckx en de nieuwe baas Matthias Mertens van de Pigeon D'Or. Leuven Een nieuw jaar, een nieuw begin voor de legendarische Pigeon D'Or. Vanaf 1 januari geeft de 54-jarige Jean-Paul Servranckx de fakkel door aan Matthias Mertens (34). Die laatste kent het café met bouwjaar 1895 als zijn broekzak.

"Ik tap hier al zo'n zeven jaar. Enkele jaren geleden is het beginnen kriebelen en toen Jean-Paul de zaak wilde overlaten, heb ik niet getwijfeld. Ik heb tien jaar in de privésector gewerkt als vertegenwoordiger, maar ik voelde dat dit mijn ding was. Sinds juni sta ik hier elke dag en bereidt Jean-Paul mij voor op het grote werk", vertelt Matthias.





Jean-Paul kon zich naar eigen zeggen geen betere overnemer wensen. "Matthias leert heel snel. In het begin had ik al door dat dit wel eens zijn roeping kon zijn. Ik ben blij dat ik het café na meer dan 26 jaar aan hem kan overlaten. Zeven dagen op zeven openen, elke dag van het jaar én dan nog eens boven het café wonen, begint uiteindelijk toch te wegen. Maar dit is mijn levenswerk. Dat geef je niet zomaar door aan de eerste de beste", zegt bij Jean-Paul. Zijn ambities liggen nu elders. Hij wordt buschauffeur bij De Lijn in Overijse.





"Liefste wat ik doe"

Matthias kwam zeven jaar geleden door een vacature achter de toog van de Pigeon D'Or terecht. "Sindsdien ben ik geen enkele keer tegen mijn goesting gaan werken. Echt waar, pinten tappen is het liefste wat ik doe. Als nieuwe eigenaar wil ik ook niet veel veranderen: de acht biljartclubs blijven, de bussen van OHL vertrekken nog altijd aan het café en ga zo maar door", klinkt het bij de toekomstige cafébaas. (ADPW