Pieter (41) mag 20.000 euro beleggen van BinckBank Bart Mertens

06 november 2018

19u35 2 Leuven Het eerste grote beleggersexperiment in ons land is een feit. BinckBank geeft drie Vlamingen de kans om 20.000 euro te beleggen. De winst die overblijft op het einde van de rit mogen de deelnemers houden. Leuvenaar en televisieregisseur Pieter Baeten is een van drie kandidaten.

Zes op de tien Belgen is bang om te beleggen, ze bleek onlangs uit een onderzoek. BinckBank wil de vooroordelen weerleggen en lanceert de allereerste’ beleggers-challenge’ in ons land. Met echt geld, nota bene. Meer concreet: drie uitverkoren kandidaten mogen 20.000 euro beleggen. “Na de bekendmaking van het experiment volgde een kleine stormloop van gegadigden. Bijna 1.000 geïnteresseerden stelden zich kandidaat. Na de inschrijvingsfase, werden drie kandidaten geselecteerd. De ene beslist graag zelf over alle facetten van zijn portefeuille, een ander zal op vermogensbeheer kunnen rekenen en de derde splitst het bedrag op tussen enerzijds zelf beleggen en anderzijds laten beleggen door BinckBank. Met dit experiment willen we tonen dat iedereen kan beleggen”, zegt Stijn Ceelen, Country Manager bij BinckBank.

Profeet

In onze regio is Leuvenaar Pieter Baeten bij de gelukkigen die een poging zullen doen om tegen eind maart 2019 nog iets over te houden van de 20.000 euro. Pieter is televisieregisseur en heeft twee kinderen met zijn echtgenote. Zelf belegt hij al tien jaar. “Ik beschouw mezelf een beetje als de ‘profeet van de beurs’ in mijn omgeving. Technologiebedrijven zal ik vermijden na de duik van de koersen tijdens de voorbije weken. Maar ik zou een gat in de lucht springen als ik 10% winst zou kunnen boeken.”