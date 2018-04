Piek aan klachten lawaaihinder 21 april 2018

02u46 0

Tijdens de warme donderdagavond en -nacht noteerde de Leuvense politie een piek aan klachten van geluidshinder. De politie kreeg ruim 40 telefoontjes over allerlei vormen van lawaaihinder gaande van zingende jongeren op straat, luidruchtige kotfeestjes, uit de hand gelopen tuinfeestjes en zangpartijen op dakterrassen. Het was voor de patrouilles onmogelijk om aan al deze meldingen snel gevolg te geven. De eerste telefoontjes liepen binnen omstreeks 22 uur. En dat bleef duren tot rond 4 uur vrijdagochtend. "Ook nu was de oorzaak voor de hinder vaak het gevolg van nonchalance of het te veel aan alcohol en werd er tijdens het feesten niet gedacht aan eventuele hinder voor de buurt. Nochtans kunnen mits een klein beetje respect voor anderen heel wat klachten voorkomen worden. Bovendien zijn de patrouilles die al deze feestjes moeten aflopen niet beschikbaar voor andere interventies", klinkt het bij de politie. (ADPW)