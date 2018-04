Pie De Nijper krijgt eigen bushalte GELIEFD VOLKSCAFÉ LEEFT VOORT DANKZIJ VOORMALIGE UITBATER ANDREAS DE PRYCKER

16 april 2018

02u25 0 Leuven Het verdwenen volkscafé Pie De Nijper, op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo, leeft verder als de nieuwe naam van de bushalte van De Lijn. De naamsverandering komt er op voorstel van Benny Dierickx, de ex-cafébaas van Pie De Nijper, die nu als buschauffeur werkt.

Op bus 2 wachten aan Pie De Nijper, het kan opnieuw. Het legendarische café geeft zijn naam aan de halte 'Wilselsesteenweg' in Kessel-Lo.





Een voorstel van ex-cafébaas Benny Dierickx: "Ik werk al 2,5 jaar bij De Lijn als buschauffeur, voor mij een job uit de duizend. Ik zie op mijn bus nog geregeld klanten van vroeger. Dat bracht me op het idee."





De Lijn en de stad Leuven hadden wel oren naar de suggestie van Dierickx. "Omdat het café in Kessel-Lo een echt begrip is, staan we dit uitzonderlijk toe," aldus Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant.





Gierige kolenhandelaar

Sommige cafés krijgen hun naam door de locatie, anderen danken hun naam aan de uitbater. Pie De Nijper behoort tot de tweede categorie, al is de naam niet verbonden met voormalig eigenaar Benny Dierickx.





Het gebouw werd voor het eerst vermeld als café in 1900 en sinds 1924 werd het Pie De Nijper. Petrus was de eigenaar van het café en runde er een kolenhandel. Naar het schijnt maakte hij de kolen nat en deed hij zand in de zakken om meer gewicht te hebben. Zo kregen de mensen 45 kilo kolen in plaats van 50. Als er klachten kwamen dan zei hij: "45 kilo is al zwaar genoeg voor mijn paard." En zo kreeg Petrus de bijnaam Pie De Nijper, omdat hij zo gierig was.





Na Pie De Nijper nam zijn zoon het café over, tot 1978. Daarna had het café verschillende uitbaters, tot Benny Dierickx in 1986 cafébaas werd. Naar het schijnt werden er loopgraven onder het café gegraven en werden er tijdens de oorlog mensen verstopt in het gebouw. Alleszins, Pie De Nijper heeft de oorlogen goed overleefd. Het volkscafé op de Holsbeeksesteenweg bestond officieel 90 jaar lang, van 1924 tot 2014. Het speelde een belangrijke rol in het verenigingsleven in Kessel-Lo.





Benny Dierickx baatte het café 28 jaar lang uit, tot het in 2014 de deuren sloot. Vorig jaar ging het gebouw tegen de vlakte in afwachting van een nieuwbouw. Elders in Leuven is er overigens nog een halte die een nieuwe naam krijgt. Op lijnen 4, 5, 6 en 630 stappen reizigers voortaan af aan 'Abdij van Park' in plaats van 'Broekstraat'.