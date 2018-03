Pianist treedt drie keer op met Evanescence PIETER AKKERMANS (29) SPEELT AL SINDS ZIJN VIERDE PIANO STEFAN VAN DE WEYER

17 maart 2018

02u35 0 Leuven Pieter Akkermans (29) uit Heverlee speelt al sinds zijn vierde piano en mag vanaf 25 maart voor drie concerten in Brussel, Dusseldorf en Amsterdam mee op tournée met de Amerikaanse rockband Evanescence. De band scoorde begin 2000 zijn tophit 'My Immortal' en blijft heel populair.

Hun tournée door Europa is nagenoeg volledig uitverkocht. Akkermans zelf was eerder op tournée met Belgische metalband Channel Zero en vervangt af en toe de pianist van het koor Scala. Hij trad vorig jaar ook al op met Natalia, Ozark Henri, Sandra Kim. Hij heeft geen specifieke voorkeur voor een muziektype.





Akkermans groeide in Leuven op in een muzikale familie. Hij begon piano te spelen toen hij vier was. Nog voor zijn twaalfde begeleidde hij twee lokale koren. Pieter studeerde ondertussen piano aan het SLAC Leuven bij Catherine Mertens, en even later aan de Kunsthumaniora van het Lemmensinstituut. Op het Luca School of Arts - Campus Lemmens haalde hij de mastergraad Muziekpedagogie. In 2015 tourde hij met de metalband Channel Zero en in 2016 speelde hij bij Chris Thompson. In 2018 speelt hij als sessiepianist drie concerten bij de Europese tour van Evanescence. Hij werkte eerder ook al samen met andere koren waaronder Scala, Mixity, LMK en Arion.





Muzikant en leraar

"Naast mijn job als pianist werk ik als leraar muzikale opvoeding in het dagonderwijs, als gastdocent samenspel aan het LUCA School of Arts campus Lemmens en geef ik privé pianoles. Sinds 2016 werk ik als zangcoach bij Dansstudio Ijvi Hagelstein, dat is de dansschool van Studio 100. Ik speel vooral piano en keyboard, maar speel ook basgitaar en drums. Voor mij is het perfect mogelijk om te leven als muzikant, maar enkel als je veel werk en altijd goed werk levert. Het is belangrijk om connecties te hebben die je vertrouwen. Dat opbouwen verloopt traag, het werk komt vaak uit onverwachte hoeken. Ik ben ondertussen ongeveer een tien jaar actief als live-pianist. Ik heb zeker niet de luxe om te kiezen in welk genre muziek ik wil werken, daarom probeer ik me zo versatiel mogelijk op te stellen."





"In het geval van het concert met Evanescence is mijn klassieke achtergrond een groot pluspunt. De muziek staat allemaal op partituur en er zijn veel invloeden van klassieke muziek in de orkest- en pianoarrangementen. Evanescence speelt een Europese tour met groot orkest en pianist. Een orkest uit de States overvliegen is niet haalbaar, dus werken ze met sessiemuzikanten, zoals ik. Ik kreeg de job na een doorverwijzing van een collega-toetsenist. Evanescence is voor drie optredens in Amsterdam (25/03), Düsseldorf (26/03) en Brussel (08/04).Voorlopig heb ik geen andere plannen met hen. Net als bij alle andere jobs die ik doe, is mijn netwerk zo weer wat groter", vertelt Akkermans.





"Vorig jaar speelde ik aan het Koninklijk Paleis in Laken nog een concert met wat bekende mensen waaronder Natalia, Ozark Henri en Sandra kim. Ik werk evengoed geregeld met muzikanten zonder dat er maar één uitgeschreven noot aan te pas komt en alles op gehoor moet."





Muzikale duizendpoot

"Ik merk dat die combinatie mij regelmatig werk oplevert. Ik werk 7/7 en makkelijk 12 uur per dag. Iedereen die een interessant muzikaal verhaal brengt, boeit me", aldus de muzikale duizendpoot. Je kan Pieter contacteren op pieterakkermans@gmail.com.