Peuter sluit zichzelf op in auto 05 juni 2018

02u37 0 Leuven Een peuter van een jaar oud die alleen in de auto zat, sloot zichzelf al spelend met de autosleutels op in het voertuig.

De feiten deden zich voor toen de moeder, een 35-jarige vrouw uit Bertem, gisterochtend haar auto op de Geldenaaksebaan in Leuven had geparkeerd en snel ergens naar binnen ging. Ondertussen zat de eenjarige in de auto met de sleutels van het voertuig te spelen. Toen de moeder terug aan haar wagen kwam, stelde ze vast dat alle deuren slotvast waren. Ze kreeg de auto niet meer open en raakte in paniek.





Enkele voorbijgangers sloegen een zijraampje van de auto in. Ondertussen waren ook de gealarmeerde hulpdiensten, politie, brandweer en ziekenwagen, ter plaatse aangekomen.





Het kind werd onderzocht door een dokter, maar was helemaal in orde.





(ADPW)