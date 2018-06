Petitie voor behoud 'Den Dreef' N-VA WIL KAP 200 KASTANJEBOMEN IN KARDINAAL MERCIERLAAN TEGENHOUDEN BART MERTENS

19 juni 2018

02u29 0 Leuven Zeger Debyser, fractieleider van N-VA Leuven, lanceert een petitie om de 200 kastanjebomen in de Kardinaal Mercierlaan te redden. Volgens Debyser dreigen de bomen gekapt te worden voor de heraanleg van het fietspad en een nieuwe riolering. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) stelt dat er nog niets is beslist in het dossier.

Worden de 200 kastanjebomen in de Kardinaal Mercierlaan gekapt of worden de oude bomen niet gekapt? Dat is de spreekwoordelijke vraag van één miljoen en meteen ook de inzet van de zoveelste rel tussen meerderheid en oppositie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Zeger Debyser, fractieleider van N-VA Leuven, neemt alvast geen enkel risico en lanceert een petitie om de geliefde bomen te redden van een mogelijke kap. Op Facebook krijgt hij daarvoor heel wat bijval van buurtbewoners en natuurliefhebbers. "De bomen zijn de straat. SOS! Help ons de bomen te beschermen tegen de teloorgang", aldus één van de vele reacties op de sociale media. Of ook: "Waar is de tijd dat er vier bomenrijen stonden tot aan het kasteel?", laat Frederic Hecq van Leuven Weleer opmerken. Debyser krijgt ook steun van oppositiepartij Groen in de kwestie. "Groen deelt de bezorgdheid", aldus kandidaat-burgemeester David Dessers.





Fietspad en riolering

Ondertussen heeft Zeger Debyser een petitie gelanceerd om 'den Dreef' van de ondergang te redden. "Het Leuvense stadsbestuur zou toch meer moeite moeten doen om deze mooie bomen te redden", klinkt het. "Volgens de huidige plannen moeten de bestaande bomen gekapt worden ten voordele van een fietspad en een riolering. Uiteraard ben ik niet tegen een veiliger fietspad maar dat er nieuwe bomen zouden geplant worden, is voor mij geen argument om gezonde bomen te kappen. De huidige bomen mogen niet vogelvrij verklaard worden zoals werd gedaan met andere kastanjebomen die wel waren aangetast. Met een beetje creativiteit kan het stadsbestuur deze bomen wel redden."





'Verkiezingspraat'

Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets omschrijft de actie van Zeger Debyser als 'verkiezingspraat'. Volgens de schepen is het dossier nog in volle voorbereiding en is de beslissing nog niet gevallen. "De diensten zijn bezig met het onderzoek en pas daarna zal er een beslissing worden genomen. Momenteel is er dus zeker nog geen sprake van het kappen van de bomen in de Kardinaal Mercierlaan. Zeger Debyser overdrijft maar dat verbaast me niet in een verkiezingsjaar. Het is verkiezingspraat, zoveel is duidelijk."





Debyser ziet het anders: "Schepen Robbeets spreekt zichzelf en het verslag van de Leuvense Groendienst tegen. Daarin spreekt men duidelijke taal. In de huidige plannen moeten de bomen worden gekampt en dat wil ik kost wat kost voorkomen."